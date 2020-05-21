21 мая 11:50
Совет Федерации предложил прописать в законодательстве понятие «режим самоизоляции»
Совет Федерации предложил закрепить понятие режима самоизоляции в законодательстве. По мнению сенаторов, также необходимо предусмотреть порядок установления режима самоизоляции и пределы полномочий региональных властей в данном вопросе
Совет Федерации предложил закрепить понятие режима самоизоляции в законодательстве. По мнению сенаторов, также необходимо предусмотреть порядок установления режима самоизоляции и пределы полномочий региональных властей в данном вопросе.
Сенатор Ирина Рукавишникова отметила, что в связи с пандемией коронавируса все ограничительные меры принимались «с колес», а вопросы самоизоляции граждан в действующем законодательстве не были прописаны. В этой связи предлагается установить правила игры на случай похожих эпидемиологических ситуаций в будущем.
Изменения сенат предлагает внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», сообщает РИА Новости.