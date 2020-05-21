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21 мая 11:31

Авиакомпании выступили против требования соблюдать социальную дистанцию в самолетах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора рассаживать пассажиров в самолетах через кресло в связи с пандемией коронавируса

Авиакомпании выступили против требования соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Фото: comments.ua

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора рассаживать пассажиров в самолетах через кресло в связи с пандемией коронавируса. Участники рынка предупредили, что попытка соблюдать социальную дистанцию во время полета приведет к резкому подорожанию билетов.

В АЭВТ заявили, что продажа билетов лишь на 50% посадочных мест является избыточной мерой и может привести к резкому росту цен на авиаперевозку. В свою очередь рост цен неизбежно приведет к падению пассажиропотока.

Ранее и сам министр Дитрих выступал против социальной дистанции в самолетах и отмечал, что минимальный авиабилет подорожает до 70 тысяч рублей.

Тем не менее, в Роспотребнадзоре настаивают на рассадке пассажиров авиалайнеров на расстоянии друг от друга, объясняя свое требование заботой о здоровье пассажиров.

Источники РБК говорят, что на стороне авиакомпаний выступает весь транспортный блок правительства, однако в связи с пандемией коронавируса последнее слово в этом вопросе останется за Роспотребнадзором.

Между тем, в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили, что проведенные исследования подтвердили низкий риск заражения коронавируса в самолете, поэтому соблюдать дистанцию не имеет никакого смысла. Распространению вируса препятствуют спинки кресел и тот факт, что пассажиры не сидят напротив друг друга. Кроме того, в самолетах используются воздушные фильтры, а циркуляция воздуха происходит сверху вниз. В IATA рекомендуют лишь носить пассажирам защитные маски в течение всего полета и как можно меньше передвигаться по салону самолета.

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