В России за сутки выявили 8 849 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 8 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 317 554 заболевших, из которых 92 681 человек полностью излечился
В России за прошедшие сутки выявлено 8 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране 317 554 заболевших, из которых 92 681 человек полностью излечился.
За сутки в больницах скончались 127 пациентов с подтвержденных COVID-19. Многие из них имели различные хронические заболевания.
В Москве за сутки выявили 2 913 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в столице сейчас составляет 155 219 человек, из которых выздоровели 40 682 пациента.
В Московской области выявлено 892 новых случая заражения (всего 30 983 заболевших), в Петербурге – 408 (12 203), в Нижегородской области – 204 (7 413), в Дагестане – 103 (3 746), в Свердловской области – 174 (3 308), в Ростовской области – 142 (2 926), в Калужской области – 121 (2 871), а в Красноярском крае – 376 (2 821).