Бывший испытатель «суперджетов» сообщил о «неуправляемости» сгоревшего в «Шереметьево» самолета
Бывший испытатель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Александр Иванов рассказал, что сгоревший год назад в «Шереметьево» «суперджет» после попадания в грозовой фронт стал неуправляемым еще в воздухе
Бывший испытатель самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Александр Иванов рассказал, что сгоревший год назад в «Шереметьево» «суперджет» после попадания в грозовой фронт стал неуправляемым еще в воздухе.
Эксперт в интервью «Ленте.ру» заявил, что лайнер после удара молнии стал неуправляемым и похожим на автомобиль, «который с огромным люфтом в руле мчится по узкому шоссе». К такому выводу специалист пришел после ознакомления с предварительным отчетом Международного авиационного комитета (МАК) о причинах авиакатастрофы в «Шереметьево». Иванов, в частности, обратил внимание на запись в отчете о том, что «отклонения ручки управления летчиком носили многократный импульсный характер».
Александр Иванов, который работал на самолетах SSJ-100 с самого старта проекта, ранее подписал открытое письмо с требованием проведения нового расследования причин авиакатастрофы в московском аэропорту 5 мая 2019 года.
Следствие считает причиной авиакатастрофы ошибочные действия пилотов, а единственным фигурантом уголовного дела является командир экипажа компании «Аэрофлот» Денис Евдокимов. Сам летчик свою вину отрицает.
Напомним, 5 мая 2019 года самолет SSJ-100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, после вылета попал в грозовой фронт. Денис Евдокимов принял решение вернуться в «Шереметьево», так как из-за удара молнии у лайнера отключилась автоматика. Во время посадки в ручном режиме и с полными топливными баками самолет несколько раз отскочил от взлетно-посадочной полосы. От удара стойки разрушились и пробили топливный бак, что привело к пожару. В результате пожара погибли 40 пассажиров и один бортпроводник.