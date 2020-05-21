Пассажирам «Аэрофлота» разрешили дважды поменять билеты без штрафных санкций
В компании сообщили, что такие авиабилеты можно переоформить по телефону контакт-центра «Аэрофлота» или в агентстве продажи. Оформить новые билеты рекомендуется до конца 2020 года
Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам два раза обменять билеты на рейсы без каких-либо штрафов, если эти билеты были куплены до 1 мая.
В компании сообщили, что такие авиабилеты можно переоформить по телефону контакт-центра «Аэрофлота» или в агентстве продажи. Оформить новые билеты рекомендуется до конца 2020 года, сообщает «Российская газета».
На все рейсы до 31 декабря 2020 года можно будет переоформить билеты без штрафа при условии сохранения маршрута и класса обслуживания. В случае изменения города прилета или класса обслуживания, стоимость старого билета будет принята в счет оплаты нового. При этом пассажиру придется доплатить разницу в стоимости, если она будет.
Если цена на новый билет окажется меньше, то клиенту «Аэрофлота» предоставят сертификат на услуги авиакомпании на соответствующую сумму.
Напомним, что ранее авиакомпаниям разрешили выдавать своим клиентам ваучеры взамен возврата денежных средств на билеты, которые не были использованы из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.