21 мая 08:49
Сенаторы предложили разрешить ввоз санкционных товаров во время пандемии коронавируса
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили не применять закон о продовольственном эмбарго и контрсанкциях в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными
Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк предложили не применять закон о продовольственном эмбарго и контрсанкциях в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными.
Член Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Интерфаксом» отметил, что под действие закона о контрасанкциях попадают сейчас защитные маски и другие товары, которые пользуются повышенным спросом в период пандемии коронавируса. Сенатор отметил, что если речь идет о защите здоровья и безопасности российских граждан, то контрсанкции не должны распространяться на дефицитные товары.
В частности, речь идет о запрете на ввоз в Россию из Украины санитарно-гигиенических изделий и предметов для ухода за больными.