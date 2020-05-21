21 мая 08:40
В Адыгее глава района, где коронавирусом на похоронах заразились более 150 человек, ушел в отставку
Глава Красногвардейского района республики Адыгея Альберт Османов подал в отставку после того, как более 150 местных жителей заразились коронавирусом на похоронах
Глава Красногвардейского района республики Адыгея Альберт Османов подал в отставку после того, как более 150 местных жителей заразились коронавирусом на похоронах.
В пресс-службе администрации региона сообщили, что и.о. главы района стал первый заместитель главы муниципалитета Темур Губжоков. Перед ним поставлена задача стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее сообщалось, что массовое заражение коронавирусом в Красногвардейском районе произошло во время похорон, на которых присутствовало около 500 человек. Одна из присутствовавших на мероприятии женщин болела коронавирусом и заразила своих родственников. К 20 мая число заразившихся коронавирусом выросло до 155 человек.