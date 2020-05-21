Подозреваемый в ограблении квартиры экс-жены Олега Дерипаски сообщил, что полицейские забрали у него часть добычи
Подозреваемый в ограблении квартиры бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски Святослав Князев сообщил, что сотрудники полиции избили его при задержании и отобрали часть награбленного
Подозреваемый в ограблении квартиры бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски Святослав Князев сообщил, что сотрудники полиции избили его при задержании и отобрали часть награбленного.
Подозреваемый в налете на квартиру Полины Юмашевой подал жалобу в Общественную наблюдательную комиссию, в которой сообщил, что четверо неизвестных мужчин проникли в его квартиру, где «всю ночь» его избивали и заставляли признаться в совершении нескольких краж. Утром в квартиру пришла следователь, после чего выяснилось, что те четверо мужчин являются оперативниками.
Князев утверждает, что полицейские забрали у него 190 тысяч рублей и не внесли эти деньги в протокол, сообщает Baza.
Подозреваемый также сообщил, что в больнице ему диагностировали многочисленные переломы лицевых костей, но в двух больницах отказались сделать операцию. В одном медучреждении не было мест, а во второй больнице врач отказался оказывать помощь, «потому что его самого когда-то обокрали».