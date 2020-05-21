Глава Коми выступил против объединения республики с Ненецким АО и Архангельской областью
Врио главы Коми Владимир Уйба выступил против присоединения республики к объединенному региону, в состав которого могут войти Архангельская область и Ненецкий автономный округ
Врио главы Коми Владимир Уйба выступил против присоединения республики к объединенному региону, в состав которого могут войти Архангельская область и Ненецкий автономный округ.
В обращении к жителям Коми губернатор назвал данную инициативу необдуманной и добавил, что такие предложения должны исходить от граждан, а не властей. «Без мнения проживающих на территории людей, то это заведомо провальный вариант», - отметил чиновник, слова которого приводит РБК.
Владимир Уйба также сообщил, что статус республики «гораздо выше статуса области или автономного округа».
Предложение включить республику Коми в состав объединенного «арктического» региона прозвучало на заседании рабочей группы. Глава группы Матвей Чупров отметил, что «три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно».