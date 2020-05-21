ЦБ и Минкомсвязи запустили сервис по оформлению кредитов через портал «Госуслуги»
Центробанк и Минкомсвязи на фоне пандемии коронавируса запустили сервис по дистанционному оформлению кредитов, в том числе ипотечных, через портал госуслуг
Центробанк и Минкомсвязи на фоне пандемии коронавируса запустили сервис по дистанционному оформлению кредитов, в том числе ипотечных, через портал госуслуг.
Через госуслуги банки могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие), поэтому для получения займа не придется собирать дополнительные документы.
Сейчас оформить кредиты через портал госуслуг можно только в Сбербанке, Совкомбанке, Райффайзенбанке, СКБ-банке, «Ак Барсе» и РНКБ
В Минкомсвязи сообщили, что сервис дистанционных кредитов проявился в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан. Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что такой сервис особенно востребован гражданами и банками в условиях режима самоизоляции.
В будущем этот проект планируется расширить на все кредитные и микрофинансовые организации. также через госуслуги можно будет оформить ОСАГО и КАСКО, сообщает РБК.