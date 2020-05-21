В Кинешме полиция возбудила дело против фельдшера из-за ролика об отсутствии запаса средств защиты от вирусов
Сотрудники полиции Кинешмы Ивановской области возбудили дело против фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова по факту распространении недостоверной информации. Поводом для составления протокола стало видео об отсутствии запаса средств индивидуальной защиты в регионе
Сотрудники полиции Кинешмы Ивановской области возбудили дело против фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова по факту распространении недостоверной информации. Поводом для составления протокола стало видео об отсутствии запаса средств индивидуальной защиты в регионе.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что в ролике было использовано выступление руководителя департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина, который заявил, что «в случае с защитными медицинскими костюмами дефицита нет, но так же нет и запаса, работаем «с колес». При этом за слова об «отсутствии запаса СИЗ» силовики решили привлечь к ответственности только фельдшера.
«У нас, как известно, все равны перед законом, независимо от рода занятий и занимаемых должностей. Но в данном случае глава депздрава Ивановской области Фокин оказался «равнее»: видимо, его рассуждения об отсутствии запаса СИЗ для врачей из его уст — это благодать, а из уст врачей — это уже правонарушение», - отметил юрист Прянишников.
Сергей Веселков и его коллега Дмитрий Лицов записали этот ролик для сбора денежных средств на закупку средств индивидуальной защиты для врачей.