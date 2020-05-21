21 мая 00:35
В Бурятии пациенты обсерватора устроили дебош и напали на медсестер
В поселке Сотниково республики Бурятия несколько пациентов обсерватора, который располагается в одном из отделений Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), напали на медицинских сестер
В поселке Сотниково республики Бурятия несколько пациентов обсерватора, который располагается в одном из отделений Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), напали на медицинских сестер.
По данным «Медузы», 16 мая в сотниковский обсерватор поступила группа граждан из Китая. Пациенты были недовольны условиями содержания, поэтому стали угрожать сотрудникам и ломать больничное имущество. Затем они напали на медсестер и стали забрасывать их камнями. Сотрудницам больницы пришлось бежать от хулиганов в лес.
После инцидента пациентов-дебоширов перевели в другой обсерватор.
В свою очередь в Министерстве здравоохранения Бурятии сообщили об усилении охраны во всех обсерваторах в связи с инцидентом в поселке Сотниково.