Власти Москвы выписали 54 тысячи штрафов за нарушение изоляции с помощью системы «Социальный мониторинг»
Московские власти выписали с помощью системы «Социальный мониторинг» 54 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции. Всего в этой системе зарегистрировано 60 тысяч человек
Московские власти выписали с помощью системы «Социальный мониторинг» 54 тысячи штрафов за нарушение режима самоизоляции. Всего в этой системе зарегистрировано 60 тысяч человек.
Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков сообщил газете «Ведомости», что с момента запуска в системе «Социальный мониторинг», которая отслеживает перемещения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировалось 60 тысяч жителей Москвы. Из них 30% были оштрафованы за нарушение режима обязательной самоизоляции. Некоторые граждане получили по 2-3 штрафа. Общая сумма выписанных штрафов составила 216 млн рублей (штраф составляет 4-5 тысяч рублей).
При этом сами москвичи неоднократно сообщали в соцсетях, что штрафы им назначались ошибочно, и режим самоизоляции они не нарушали. Более того, известен как минимум один случай, когда штраф выписывали за факт неустановки мобильного приложения «Социальный мониторинг». Такой штраф получила профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год приковала к постели. Из-за симптомов ОРВИ ее обязали соблюдать самоизоляцию, однако приложение «СМ» она установить не смогла. Через несколько дней она получила штраф на 4 тысячи рублей. После сообщений в СМИ столичные чиновники заявили, что штраф профессору отменили, однако спустя некоторое время она получила повторное уведомление о нарушении.