В Адыгее более 150 человек заразились коронавирусом на похоронах односельчанина
В Красногвардейском районе республики Адыгея более 150 человек заразились коронавирусом после посещения похорон, на которых присутствовало несколько сотен местных жителей
В Красногвардейском районе республики Адыгея более 150 человек заразились коронавирусом после посещения похорон, на которых присутствовало несколько сотен местных жителей.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Завгородний сообщил, что сейчас в Красногвардейском районе насчитывается 151 зараженный коронавирусом. Из них 35 человек были госпитализированы, а остальные лечатся дома под присмотром медиков.
«Уровень заболеваемости в регионе за последнее время вырос из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной вспышки стало массовое скопление людей на похоронном мероприятии», - отметил Сергей Завгородний, слова которого приводит «Лента.ру».
В связи со вспышкой заболевания власти ввели запрет на выезд из нескольких населенных пунктов. Сейчас предпринимаются меры по локализации очага заражения коронавирусной инфекцией.
Похороны состоялись 1 мая в ауле Бжедугхабль. На прощальной церемонии присутствовали около 500 человек, включая приезжих из Краснодарского края. Одна из присутствовавших на мероприятии женщин оказалась носителем инфекции. Сначала коронавирус выявили у ее близких родственников, а затем еще у 138 человек.