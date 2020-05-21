Власти Австрии сообщили, что частный самолет Игоря Шувалова прилетал в карантин забрать вещи «домовладельцев»
Власти Австрии прокомментировали информацию о прилете в страну частного самолета Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, которым пользуется глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Представительница министерства отметила, что лайнер прилетал, чтобы «забрать чемоданы»
Власти Австрии прокомментировали информацию о прилете в страну частного самолета Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, которым пользуется глава госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Напомним, что в связи с пандемией коронавируса авиационное сообщение между Россией и Австрией приостановлено на неопределенный срок.
Пресс-секретарь Минздрава Австрии сообщил, что для самолета Игоря Шувалова было сделано исключение, так как на его борту не было пассажиров. Представительница министерства отметила, что лайнер прилетал, чтобы «забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии», сообщает «МБХ Медиа».
Чиновница добавила, что аналогичное исключение на посадку было сделано для самолета M-YOIL, которым, по данным российских СМИ, пользуется глава государственной компании «Роснефть» Игорь Сечин. С какой целью в страну прилетал самолет Сечина, не сообщается.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что у семьи Игоря Шувалова имеется целое поместье в Австрии. Формально чиновник арендует этот дом, но у фирмы, которая принадлежит его супруге. Получается, что австрийское поместье Шуваловы арендуют сами у себя.