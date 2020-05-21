Следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца Ивана Жданова
Следственные органы решили снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которые ранее были заблокированы в рамках дела об «отмывании» в ФБК
Следственные органы решили снять арест с пенсионных счетов матери Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, которые ранее были заблокированы в рамках дела об «отмывании» в ФБК.
Адвокат Вероника Полякова сообщила «МБХ медиа», что пока о снятии ареста со счетов пожилых людей, которые не имеют отношения в деятельности ФБК, было объявлено только в устной форме. Арест снят только с пенсионных счетов, поскольку законодательство запрещает накладывать ограничения на такие счета.
«Следователи подтверждают, что это действительно так, но официально судебного решения об этом нет. Следственные органы опомнились и сами исправили свою ошибку», - сообщила адвокат.
Напомним, дело об отмывании «преступных доходов» в размере 75 млн рублей в Фонде борьбы с коррупцией было возбуждено в августе 2019 года. Преступными доходами следствие считает добровольные пожертвования граждан на борьбу с коррупцией. В рамках дела во многих городах России силовики провели обыски у соратников Алексея Навального и волонтеров его региональных штабов. Помимо этого, суды по ходатайству следствия арестовали счета сторонников Навального и их родственников.