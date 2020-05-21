21 мая 00:03
Бывший глава Роспотребнадзора призвал открыть летние веранды ресторанов и санатории
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал власти возобновить работу непродовольственных магазинов
Фото: 048.ua
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал власти возобновить работу непродовольственных магазинов в регионах. Также Онищенко считает, что с 25 мая можно уже открывать летние веранды кафе и ресторанов.
«Надо смягчать меры изоляции. Мы должны смело идти на открытие малого и среднего бизнеса с соблюдением всех требуемых защитных мер», - заявил Геннадий Онищенко, слова которого приводит «Интерфакс».
Также, по словам депутата, с наступлением теплой погоды можно открывать летние веранды кафе, а также возобновлять работу санаториев и баз отдыха.