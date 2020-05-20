Меню
Политика
«Крестовый поход» мэра Собянина
20 мая 18:01

Мать-пенсионерка спикера Госдумы обзавелась двухэтажной квартирой за полмиллиарда рублей

84-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая уже имеет в собственности квартиру в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы площадью стоимостью 230 млн рублей, обзавелась двухэтажной квартирой в жилом комплексе «Фьюжн Парк»

Мать-пенсионерка спикера Госдумы обзавелась двухэтажной квартирой за полмиллиарда рублей

84-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая уже имеет в собственности квартиру в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы площадью стоимостью 230 млн рублей, обзавелась двухэтажной квартирой в жилом комплексе «Фьюжн Парк» на улице Усачева.

Издание The Insider со ссылкой на данные Росреестра сообщает, что подконтрольное Лидии Барабановой ООО «Инвест Холдинг» приобрело 373 кв.м. жилой площади на 6 и 7 этажах элитного ЖК «Фьюжн Парк». Стоимость недвижимости оценивается в 400-600 млн рублей.

The Insider также сообщает, что Вячеслав Володин, который несколько лет считался холостым, снова женился. Избранницей высокопоставленного чиновника стала Яна Полякина (теперь Володина), которая вела несколько политических проектов совместно с командой спикера Госдумы.

Яна Полякина приходится дочерью уроженцу Мордовии Юрию Полякину, которому принадлежат 46% «Инвест Холдинга», освновным акционером которого является мать Володина Лидия Барабанова.

В базе Госавтоинспекции журналисты обнаружили сведения о том, что Яна Полякина имеет солидный автопарк, в который входят автомобили Infiniti, Cadillac Escalade, Porsche Macan и Honda CR-V.

Согласно выписке из Росреестра, двухэтажная квартира в ЖК «Фьюжн Парк» раньше принадлежала Яне Полякиной-Володиной. Теперь же эта жилплощадь числится за «Инвест Холдингом». Годовой доход фирмы матери, а теперь и тестя Вячеслава Володина, не превышает 15 млн рублей, поэтому остается неизвестным, на какие средства была куплена квартира стоимостью 400-600 млн рублей.

Издание полагает, что смена собственника пентхауса понадобилась, чтобы новоиспеченной супруге спикера Госдумы не пришлось декларировать шикарную недвижимость.

Ранее СМИ сообщали, что самому Вячеславу Володину принадлежит квартира в ЖК «Малый Козихинский, 3» на 167 кв.м. стоимостью 230 млн рублей и особняк в Истринском районе Подмосковья за 152 млн рублей. Мать-пенсионерка единоросса также является хозяйкой охотничьего хозяйства в Боброво с вертолетной площадкой, озером, баней и несколькими домами. Стоимость оттого имущества не сообщается.

Общая стоимость недвижимости семьи Вячеслава Володина составляет около миллиарда рублей, а общий задекларированный доход за 11 лет - 722 млн рублей.

Материалы по теме
Росреестр засекретил данные об элитной квартире генпрокурора Игоря Краснова
ФБК опубликовал расследование о дорогостоящей одежде вице-мэра Москвы по «социалке»
ФБК нашел у семьи Елены Малышевой роскошный особняк в Нью-Джерси и две квартиры в Нью-Йорке
Сейчас на главной
Летайте на здоровье
авиакомпании
Летайте на здоровье
В ассоциации IATA предположили, что распространению вируса препятствуют спинки кресел и тот факт, что пассажиры не сидят напротив друг друга. Также роль играют использование воздушных фильтров и циркуляция воздуха сверху вниз
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
внутренний туризм
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
Российская туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантина. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией
Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Apple
Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Том Ле Боньек, который ранее работал с Apple по субподряду, заявил, что американская корпорация продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, нарушая основные права человека
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
безработица
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
В России за период нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, численность безработных граждан увеличилась почти на 30%. Сейчас в стране безработными считаются 1,6 млн человек
Общество
Сергей Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве
Градоначальник сообщил, что тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели, что создает очень большую нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность
В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
YouTube
В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
В Московский городской суд поступил иск о блокировке видеосервиса YouTube (принадлежит Google) на территории Российской Федерации. Иск подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget
«Кому положено умереть - помрут»
коронавирус
«Кому положено умереть - помрут»
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live» заявил, что вирусом COVID-19 «переболеют все», а «кому положено умереть – помрут»
Судья не писатель
диссернет
Судья не писатель
В докладе «Диссернета» сообщается, что в научных работах 12 из 68 судей обнаружены признаки научного подлога. Еще семеро судей в своих диссертациях некорректно заимствовали фрагменты из научных работ коллег
Сотрудники военной полиции получили оружие «Парализатор»
вооружение
Сотрудники военной полиции получили оружие «Парализатор»
Российская военная полиция получила комплексы нелетального оружия «Парализатор». Первыми новинку смогут опробовать сотрудники подразделений военной полиции Белгородского гарнизона
Следственный комитет возбудил первое дело о невыплате медикам «президентских» надбавок
здравоохранение
Следственный комитет возбудил первое дело о невыплате медикам «президентских» надбавок
В середине мая сотрудники скорой помощи, входящей в состав городской больницы Армавира, записали видеообращение о том, что им не доплатили за работу с коронавирусными пациентами
Архангельская область и Ненецкий АО предложили включить в объединенный регион республику Коми
регионы
Архангельская область и Ненецкий АО предложили включить в объединенный регион республику Коми
Председатель рабочей группы от Ненецкого АО объяснил данную инициативу тем, что все три региона связаны между собой «исторически, географически и инфраструктурно»
Авторская колонка
ЕГЭ по биологии – это муштра ради муштры, зазубривание никому не нужного телефонного справочника
Ради смеха решил пройти пробный вариант тестовой части ЕГЭ по биологии. Там 21 вопрос. Я сделал 4 ошибки. Не уверен, взяли бы меня в институт с такими знаниями
Кукушкин Николай
Крест на самовыдвиженцах
избирательное законодательство
Крест на самовыдвиженцах
Председатель «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой не утверждать принятый Госдумой законопроект о внесении поправок в избирательное законодательство
Третий футболист из клубов Российской премьер-лиги заразился коронавирусом
РПЛ
Третий футболист из клубов Российской премьер-лиги заразился коронавирусом
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Роман Евгеньев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Еще у двух игроков выявлены пограничные значения показателей анализов
В России уровень смертности медицинских работников от коронавируса оказался выше, чем в других странах
коронавирус
В России уровень смертности медицинских работников от коронавируса оказался выше, чем в других странах
В России уровень смертности от коронавируса медицинских работников оказался в 16 раз выше, чем в других странах с аналогичной статистикой заболеваемости COVID-19
Дорожные камеры перейдут в одни руки
дорожные камеры
Дорожные камеры перейдут в одни руки
Дочернее предприятие государственной корпорации «Ростех» - «ГЛОНАСС БДД» - может стать единственным оператором всех дорожных камер в стране. Соответствующая инициатива принадлежит Минкомсвязи. Сейчас ведомство готовит соответствующее распоряжение
В китайской провинции Гирин на границе с Россией снова ввели карантин из-за коронавируса
коронавирус
В китайской провинции Гирин на границе с Россией снова ввели карантин из-за коронавируса
Власти провинции приостановили движение поездов и автобусов, вновь закрыли школы и поместили десятки тысяч людей на карантин. Сами граждане тоже проявляют осторожность
В России общее число заразившихся коронавирусом почти достигло отметки в 300 тысяч человек
коронавирус
В России общее число заразившихся коронавирусом почти достигло отметки в 300 тысяч человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией приблизилось к отметке в 300 тысяч человек. За прошедшие сутки специалисты выявили 9 263 новых случая