Мать-пенсионерка спикера Госдумы обзавелась двухэтажной квартирой за полмиллиарда рублей
84-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая уже имеет в собственности квартиру в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы площадью стоимостью 230 млн рублей, обзавелась двухэтажной квартирой в жилом комплексе «Фьюжн Парк»
84-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина, которая уже имеет в собственности квартиру в элитном доме на Мичуринском проспекте Москвы площадью стоимостью 230 млн рублей, обзавелась двухэтажной квартирой в жилом комплексе «Фьюжн Парк» на улице Усачева.
Издание The Insider со ссылкой на данные Росреестра сообщает, что подконтрольное Лидии Барабановой ООО «Инвест Холдинг» приобрело 373 кв.м. жилой площади на 6 и 7 этажах элитного ЖК «Фьюжн Парк». Стоимость недвижимости оценивается в 400-600 млн рублей.
The Insider также сообщает, что Вячеслав Володин, который несколько лет считался холостым, снова женился. Избранницей высокопоставленного чиновника стала Яна Полякина (теперь Володина), которая вела несколько политических проектов совместно с командой спикера Госдумы.
Яна Полякина приходится дочерью уроженцу Мордовии Юрию Полякину, которому принадлежат 46% «Инвест Холдинга», освновным акционером которого является мать Володина Лидия Барабанова.
В базе Госавтоинспекции журналисты обнаружили сведения о том, что Яна Полякина имеет солидный автопарк, в который входят автомобили Infiniti, Cadillac Escalade, Porsche Macan и Honda CR-V.
Согласно выписке из Росреестра, двухэтажная квартира в ЖК «Фьюжн Парк» раньше принадлежала Яне Полякиной-Володиной. Теперь же эта жилплощадь числится за «Инвест Холдингом». Годовой доход фирмы матери, а теперь и тестя Вячеслава Володина, не превышает 15 млн рублей, поэтому остается неизвестным, на какие средства была куплена квартира стоимостью 400-600 млн рублей.
Издание полагает, что смена собственника пентхауса понадобилась, чтобы новоиспеченной супруге спикера Госдумы не пришлось декларировать шикарную недвижимость.
Ранее СМИ сообщали, что самому Вячеславу Володину принадлежит квартира в ЖК «Малый Козихинский, 3» на 167 кв.м. стоимостью 230 млн рублей и особняк в Истринском районе Подмосковья за 152 млн рублей. Мать-пенсионерка единоросса также является хозяйкой охотничьего хозяйства в Боброво с вертолетной площадкой, озером, баней и несколькими домами. Стоимость оттого имущества не сообщается.
Общая стоимость недвижимости семьи Вячеслава Володина составляет около миллиарда рублей, а общий задекларированный доход за 11 лет - 722 млн рублей.