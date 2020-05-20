Международная ассоциация воздушного транспорта заявила о небольшом риске заразиться коронавирусом в самолете
В ассоциации IATA предположили, что распространению вируса препятствуют спинки кресел и тот факт, что пассажиры не сидят напротив друг друга. Также роль играют использование воздушных фильтров и циркуляция воздуха сверху вниз
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала список рекомендаций для авиакомпаний по возобновлению работы в условиях пандемии коронавируса.
Так, ассоциация рекомендует правительствам устранить законодательные препятствия для использования пассажирами напечатанных дома посадочных талонов. Аэропортам рекомендовано повысить количество сервисов самообслуживания пассажиров, а залы ожидания изменить таким образом, чтобы люди могли соблюдать социальную дистанцию.
В IATA также сообщили, что риск передачи коронавируса в самолете оказался очень низким. Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования. В ассоциации предположили, что распространению вируса препятствуют спинки кресел и тот факт, что пассажиры не сидят напротив друг друга. Также роль играют использование воздушных фильтров, циркуляция воздуха сверху вниз и ограниченность перемещений во время перелета.
В IATA отметили, что рассаживать пассажиров на борту лайнера через сиденье не имеет смысла. Напомним, что на рассадке пассажиров «через одного» настаивает Роспотребнадзор, однако в Минтрансе выступают против этого требования. В транспортном ведомстве заявили, что ограничение числа пассажиров на одном рейсе приведет к резкому подорожанию авиабилетов вплоть до 70 тысяч рублей.