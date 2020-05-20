20 мая 16:17
В России с 1 июня откроются санатории, отели с коттеджным размещением и апарт-отели
Российская туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантина. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией
Российская туристическая отрасль начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале, что на первом этапе работу возобновят санатории с медицинской лицензией.
Чиновница сообщила также, что в некоторых регионах с 1 июня могут открыться отели с коттеджным размещением и апарт-отели.
На какую дату запланирован второй этап выхода из карантина туристической отрасли, не утоняется.
Ранее власти Краснодарского края и Ставропольского края сообщили, что с 1 июня вновь заработают санатории с медицинской лицензии, однако постояльцам запретят покидать месса отдыха.