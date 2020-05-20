Ростовский губернатор пригрозил чиновникам увольнением за отказ носить защитные маски
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех региональных чиновников соблюдать в обязательном порядке масочный режим. За нарушение этого режима губернатор пригрозил подчиненным увольнением, какую бы должность они не занимали
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал всех региональных чиновников соблюдать в обязательном порядке масочный режим. За нарушение этого режима губернатор пригрозил подчиненным увольнением, какую бы должность они не занимали.
Василий Голубев напомнил, что чиновники во время пандемии коронавируса обязаны носить защитные маски на рабочем месте, в общественных местах и на улицах, сообщает «Интерфакс».
Губернатор также сообщил, что нарушения масочного режима были выявлены в Министерстве профессионального образования, Министерстве сельского хозяйства и организациях, подведомственных Минэкономразвития и Минобразования.
В Минсельхозе без защитных масок заходили в здание не менее 30% сотрудников, а в Минпрофобразования не только нарушался масочный режим, но и не выполнялось требование измерять температуру сотрудникам в начале рабочего дня.