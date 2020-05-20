Корпорацию Apple обвинили в массовой прослушке разговоров пользователей через Siri
Том Ле Боньек, который ранее работал с Apple по субподряду, заявил, что американская корпорация продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, нарушая основные права человека
Компанию Apple обвинили в массовой прослушке пользователей своих гаджетов через голосовой помощник Siri.
Том Ле Боньек, который ранее работал с Apple по субподряду, заявил, что американская корпорация продолжает записывать и анализировать разговоры пользователей, нарушая основные права человека.
Ле Боньек направил во все офисы европейских регуляторов, занимающихся контролем сбора и хранения данных, письма с просьбой принять меры в отношении Apple, сообщает The Guardian.
Специалист отметил, что голосовой помощник Siri постоянно записывает речь пользователя и его семьи, причем делает это без активации. Когда Ле Боньек работал на Apple, то слышал, «как люди говорили о своем раке, умерших родственниках, религии, сексе, политике, наркотиках без желания поделиться этим с Siri». Он был вынужден уйти с этой работы по этическим соображениям.
«Я обеспокоен тем, что крупные IT-компании продолжают прослушивать население, хотя гражданам ЕС говорят, что у них действует один из самых жестких законов по защите данных», - отметил специалист.
Отметим, что летом прошлого года Apple заявила о прекращении практики сохранения и прослушивания записей взаимодействия пользователей с Siri.