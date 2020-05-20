20 мая 14:59
Безработица в России из-за нерабочего месяца выросла на 29%
В России за период нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, численность безработных граждан увеличилась почти на 30%. Сейчас в стране безработными считаются 1,6 млн человек
В России за период нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса, численность безработных граждан увеличилась на 29%. Сейчас в стране безработными считаются 1,6 млн человек, сообщила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Аналогичные цифры озвучил в интервью телеведущему Владимиру Познеру глава Минтруда и соцразвития Антон Котяков. При этом министр допустил роста безработицы в России до 5–6 млн человек.
Согласно официальным данным Росстата, безработица по итогам марта 2020 года составила 4,7%.