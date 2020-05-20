Сергей Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве
Градоначальник сообщил, что тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели, что создает очень большую нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность
Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал в мае рост смертности пациентов с коронавирусом по сравнению с показателями апреля.
Градоначальник сообщил, что тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по 2-3 недели, что создает очень большую нагрузку на систему здравоохранения и генерирует высокую смертность.
«Смертность в мае будет значительно больше, чем в апреле», - отметил Сергей Собянин, слова которого приводит «Интерфакс».
По данным мэра, сейчас в столичных стационарах постоянно находятся 1700 тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Кроме того, в связи с возобновлением работы многих предприятий трафик увеличился на миллион человек. Сергей Собянин напомнил о важности соблюдения масочного режима, чтобы сократить риски заражения коронавирусом.
По данным на 20 мая, в Москве за прошедшие сутки выявили 2 699 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице 152 306 заразившихся, из которых выздоровели 36 936 человек. За весь период наблюдения в Москве скончались 1 726 пациентов.