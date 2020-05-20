«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о переходе российского нефтяного актива в Венесуэле под контроль рязанского ЧОП
Государственная компания «Роснефть» обратилась с иском к РБК о защите деловой репутации из-за статьи о переходе нефтяного актива России в Венесуэле под контроль частному охранному предприятию из Рязани
Государственная компания «Роснефть» обратилась с иском к РБК о защите деловой репутации из-за статьи о переходе нефтяного актива России в Венесуэле под контроль частному охранному предприятию из Рязани.
В иске говорится, что утверждение, высказанное в заголовке «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте „Роснефти“» «намеренно исказило суть сделки и ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов», сообщает «МБХ медиа».
В «Роснефти» считают, что редакция использовала провокационное заявление и создала впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле. Данная публикация также спровоцировала «волну дезинформации в печатных и электронных СМИ» о государственной компании.
Публикация РБК была основана на данных «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ о том, что владельцем 80% «Национального нефтяного консорциума», которому принадлежит крупный нефтяной актив в Венесуэле, стало ЧОП «РН-Охрана-Рязань». Этот ЧОП входил в структуру «Роснефти», а в конце апреля 2020 года перешел в собственность «Росзарубежнефти».
В РБК был опубликован материал под заголовком «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив „Роснефти“ через ЧОП», который несколько отличается от заголовка, указанного в иске нефтяной компании.