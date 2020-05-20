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Общество
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20 мая 13:31

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» пожаловался на попытки дискредитировать компанию

Представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») пожаловался на информационную атаку на фирму после пожаров в двух больницах, которые могли произойти из-за неисправности отечественных аппаратов ИВЛ

Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» пожаловался на попытки дискредитировать компанию

Представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») пожаловался на информационную атаку на фирму после пожаров в двух больницах, которые могли произойти из-за неисправности отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М». В КРЭТ заявили, что предпримут все необходимые меры для защиты своих интересов.

Представитель КРЭТ заявил РБК, что дискредитационная кампания направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом. Кроме того, в этой информационной кампании используются методы, которые нарушают закон и подрывают основы профессиональной журналистики.

«Используются непроверенные анонимные источники, публикуются недостоверные сведения, фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать «разоблачающие» интервью за вознаграждение», - добавил представитель «Радиоэлектронных технологий».

В концерне заявили, что точные причины пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга пока не установлены, поэтому тем, кто распространяет недостоверную информацию о компании, грозит уголовная ответственность за клевету.

«Любые манипуляции и обвинения в адрес компании-производителя являются недопустимыми», - подчеркнули в КРЭТ.

Напомним, что в результате пожара в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве погиб один человек, а при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге – шесть пациентов реанимационного отделения. Согласно предварительным данным, пожар начался из-за неисправности аппаратов ИВЛ «Авента-М». Сейчас эксплуатация этих аппаратов приостановлена до выяснения точных причин пожаров.

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