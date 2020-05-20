Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М» пожаловался на попытки дискредитировать компанию
Представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») пожаловался на информационную атаку на фирму после пожаров в двух больницах, которые могли произойти из-за неисправности отечественных аппаратов ИВЛ
Представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкорпорацию «Ростех») пожаловался на информационную атаку на фирму после пожаров в двух больницах, которые могли произойти из-за неисправности отечественных аппаратов ИВЛ «Авента-М». В КРЭТ заявили, что предпримут все необходимые меры для защиты своих интересов.
Представитель КРЭТ заявил РБК, что дискредитационная кампания направлена не только на концерн, но и на российскую промышленность в целом. Кроме того, в этой информационной кампании используются методы, которые нарушают закон и подрывают основы профессиональной журналистики.
«Используются непроверенные анонимные источники, публикуются недостоверные сведения, фиксируются попытки подкупа наших сотрудников, которых просят дать «разоблачающие» интервью за вознаграждение», - добавил представитель «Радиоэлектронных технологий».
В концерне заявили, что точные причины пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга пока не установлены, поэтому тем, кто распространяет недостоверную информацию о компании, грозит уголовная ответственность за клевету.
«Любые манипуляции и обвинения в адрес компании-производителя являются недопустимыми», - подчеркнули в КРЭТ.
Напомним, что в результате пожара в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве погиб один человек, а при пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге – шесть пациентов реанимационного отделения. Согласно предварительным данным, пожар начался из-за неисправности аппаратов ИВЛ «Авента-М». Сейчас эксплуатация этих аппаратов приостановлена до выяснения точных причин пожаров.