Социальная сеть TikTok пожертвовала российским врачам 20 млн рублей
Социальная сеть TikTok пожертвовала 20 млн рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики». Перечисленные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом
Социальная сеть TikTok пожертвовала 20 млн рублей Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики». Перечисленные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.
В пресс-службе TikTok сообщили, что планирует собрать еще 5 млн рублей с помощью пользователей платформы и челленджа #спасибомедикам. Под этим тегом пользователи могут выложить видео со словами благодарности врачам, а за каждый ролик соцсеть дополнительно пожертвует еще 100 рублей. С помощью этой кампании планируется собрать не менее 3 млн рублей, сообщает «Секрет фирмы».
Оставшиеся 2 млн рублей TikTok планирует собрать во время благотворительного онлайн-концерта с участием известных артистов. За каждого зрителя трансляции соцсеть перечислит медикам по 10 рублей.