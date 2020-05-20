20 мая 12:50
Университет «Синергия» пригрозил уголовным делом автору телеграм-канала «Сталингулаг»
В досудебной претензии говорится, что на YouTube-канале Горбунова были опубликованы два ролика, в которых содержатся ложные сведения о «Синергии», которые порочат репутацию университета
Университет «Синергия» пригрозил уголовным делом блогеру и автору Telegram-канала «Сталингулаг» Александру Горбунову. В досудебной претензии говорится, что на YouTube-канале Горбунова были опубликованы два ролика, в которых содержатся ложные сведения о «Синергии», которые порочат репутацию университета.
Александр Горбунов назвал предъявленные ему претензии несостоятельными и заявил, что «Синергия» «решила диктовать, кому и что говорить можно и что нельзя».
В одном из своих роликов Горбунов рассказывает о том, что университет «Синергия» получил из российского бюджета миллиард рублей. В другом ролике говорится о том, что вуз штрафовали за незаконный сбор отпечатков пальцев у школьников.