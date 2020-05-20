СКР возбудил уголовное дело из-за ролика о продаже в магазинах защитных масок из гуманитарной помощи
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика в интернете о продаже защитных масок, которые были предоставлены Китаем в качестве гуманитарной помощи. Дело заведено по статье о публичном распространении ложной информации
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика в интернете о продаже защитных масок, которые были предоставлены Китаем в качестве гуманитарной помощи. Дело заведено по статье о публичном распространении ложной информации.
Согласно материалам следствия, в популярной социальной сети был опубликован видеоролик, в котором показали упаковку защитных медицинских масок с надписями на китайском языке. По словам автора видео, эти надписи означают, что маски являются гуманитарной помощью и должны распространяться бесплатно.
В СКР заявили, что на упаковке указана только информация о сертификации товара.
Telegram-канал «Московские новости» сообщает, что в продаже масок якобы из гуманитарной помощи автор ролика обвинял магазины Fix Price и «Перекресток». Представители торговых сетей обвинения в свой адрес опровергли. Так, в Fix Price сообщили, что маски были изготовлены в Китае по заказу торговой сети, а на упаковке были указаны название и адрес производителя. Данную информацию также подтвердили переводчики с китайского.