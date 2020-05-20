В Мосгорсуд поступил иск о полной блокировке YouTube на территории России
В Московский городской суд поступил иск о блокировке видеосервиса YouTube (принадлежит Google) на территории Российской Федерации. Иск подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget
В Московский городской суд поступил иск о блокировке видеосервиса YouTube (принадлежит Google) на территории Российской Федерации. Иск подала компания-разработчик тестов для оценки персонала Ontarget, сообщает «КоммерсантЪ».
Гендиректор и учредитель Ontarget Светлана Симоненко сообщила, что некоторые каналы на YouTube предлагают соискателям «обмануть будущих работодателей и пройти тесты за них». При этом они размещали тесты, разработанные Ontarget.
Истец требует полностью заблокировать YouTube на территории России, так как указанные нарушения стали повторными - в 2018 году Мосгорсуд уже обязал Google удалить спорный контент. Симоненко отметила, что компания Google уклоняется от исполнения судебного решения, а спорный контент по-прежнему доступен для пользователей.
Светлана Симоненко считает, что блокировка конкретной страницы в данном случае не приведет к желаемому результату.