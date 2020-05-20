Правительство согласилось отложить исполнение норм скандального «закона Яровой»
Российское правительство согласилось отсрочить исполнение норм «закона Яровой» о хранении данных о звонках и переписке пользователей. Соответствующее решение принял вице-премьер Андрей Белоусов
Российское правительство согласилось отсрочить исполнение норм «закона Яровой» о хранении данных о звонках и переписке пользователей. Соответствующее решение принял вице-премьер Андрей Белоусов, сообщают «Ведомости».
Отсрочить исполнение «закона Яровой» в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, просило Министерство коммуникаций и связи. В ведомстве заявили, что необходимо отложить ежегодное увеличение размеров хранилищ на год, хотя операторы связи просили об отсрочке на два года. Андрей Белоусов одобрил эту меру, а также предложение об удаленной идентификации абонентов с помощью Единой биометрической системы.
Одновременно с этим правительство отклонило предложения о переносе срока выплаты налогов, а также предоставлении арендных каникул для компаний, работающих в телекоммуникационной отрасли.