Доктор Мясников заявил, что «коронавирус возьмет свое», а «кому положено умереть – помрет»
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live» заявил, что вирусом COVID-19 «переболеют все», а «кому положено умереть – помрут»
Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников в эфире программы Владимира Соловьева «Соловьев Live» заявил, что вирусом COVID-19 «переболеют все», а «кому положено умереть – помрут».
«Просто живите. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть - помрут», - заявил доктор Александр Мясников.
Врач также рекомендовал россиянам успокоиться и не искать «в каждом чихе» коронавирус. По его мнению, если люди начнут в каждом симптоме искать коронавирусную инфекцию и проверяться, то «никаких анализов не хватит».
Ранее Александр Мясников публично заявлял, что для россиян вероятность заразиться коронавирусом составляет «ноль целых и ноль в периоде», а позже стал утверждать, что COVID-19 может быть полезным, так как люди привыкнуть чаще мыть руки и носить защитные маски. В конце марта доктор Мясников утверждал, что эпидемия коронавируса сойдет на нет уже в середине апреля. Напомним, что по состоянию на 20 мая в России официально зарегистрировано более 300 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.