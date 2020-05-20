Минтранс предложил выплатить аэропортам по 195 рублей за каждого не полетевшего пассажира
Минтранс России подготовил проект постановления о выплате субсидий аэропортам в связи с убытками, вызванными пандемией коронавируса и отменой многих рейсов
Минтранс России подготовил проект постановления о выплате субсидий аэропортам в связи с убытками, вызванными пандемией коронавируса и отменой многих рейсов.
Этот документ устанавливает порядок распределения компенсаций аэропортам. Так, министерство предлагает выплачивать воздушным гаваням по 195,4 рубля за каждого не полетевшего пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Правительство собирается выделить аэропортам субсидии только на второй квартал. Размер субсидий составит 10,1 миллиарда рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Правительственные субсидии смогут получить управляющие компании, чьи аэропорты не прекращали работу по время пандемии коронавируса, а численность персонала составляет не менее 90% от штатной численности на 1 января 2020 года. Выделенные деньги можно будет потратить только на выплату зарплаты сотрудникам.
Что касается авиакомпаний, то Минтранс предлагает выплатить перевозчикам по 365 рублей за каждого не полетевшего пассажира. На поддержку авиакомпаний кабмин выделит 23,4 млрд рублей.