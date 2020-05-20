Пандемия коронавируса «загонит в крайнюю бедность» около 60 миллионов человек
Около 60 миллионов человек во всем мире миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз озвучил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас
Около 60 миллионов человек во всем мире миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз озвучил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас.
Эксперт считает, что до 60 миллионов человек будут «загнаны в крайнюю бедность», что сведет к нулю достигнутый ранее прогресс в борьбе с бедностью, сообщает РБК.
По словам г-на Мэлпаса, Всемирный банк уже оказал помощь в борьбе с пандемией 100 государствам, на которые приходится 70% населения планеты. В течение 15 месяцев банк выделит развивающимся странам еще 160 млрд долларов в виде грантов, займов и инвестиций для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.
Согласно прогнозу Организации Объединенных Наций (ООН), из-за масштабной эпидемии к июлю работу потеряют 195 млн человек. Хуже всего придется самозанятым гражданам, трудовым мигрантам, беженцам, малому бизнесу и работникам, задействованным в сельском хозяйстве.