20 мая 10:46
В России число новых заражений коронавирусной инфекцией в сутки снизилось до 8 764 случаев
В оперативном штабе сообщили, что за сутки также полностью выздоровели 9 262 пациента, а 135 человек скончались от вызванных коронавирусом осложнений
Фото: militariorg.ucoz.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 308 705 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 764 новых случаев заражения.
В оперативном штабе сообщили, что за сутки также полностью выздоровели 9 262 пациента, а 135 человек скончались от вызванных коронавирусом осложнений.
В Москве общее число заразившихся COVID-19 выросло на 2 699 человек, а общее их число составило 152 306 человек. В Подмосковье за сутки выявили 903 новых случая заражения (30 091), в Петербурге – 455 (11 795), в Нижегородской области – 257 (7 209), в Свердловской области – 135 (3 134), в Ростовской области – 139 (2 784), в Калужской области – 118 (2 750), а в Красноярском крае суточный прирост составил сразу 504 человека (2 445).