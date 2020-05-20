«Диссернет» обнаружил нарушения научной этики в диссертациях 68 российских судей
В докладе «Диссернета» сообщается, что в научных работах 12 из 68 судей обнаружены признаки научного подлога. Еще семеро судей в своих диссертациях некорректно заимствовали фрагменты из научных работ коллег
Сообщество «Диссернет», члены которого борются с плагиатом в научных работах, обнаружило некорректные заимствования в диссертациях 68 российских судей.
В докладе «Диссернета» сообщается, что в научных работах 12 из 68 судей обнаружены признаки научного подлога. Еще семеро судей в своих диссертациях некорректно заимствовали фрагменты из научных работ коллег, а двое судей и вовсе заявляли о несуществующих нормативных правовых актах как о действующих.
В «Диссернете» сообщили, что в списке нарушителей научной этики оказались судья Конституционного суда РФ, пятеро судей Верховного суда РФ, один председатель краевого суда, шестеро председателей районных или городских судов. Из них только трое были лишены научных степеней, сообщает Медуза.
Основатель сообщества Андрей Заякин отметил, что остальные диссертации уже нельзя оспорить в связи с истечением сроков обжалования.