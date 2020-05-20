20 мая 08:24
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 20 своих клиентов
В областном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса сообщили, что у всех заразившихся болезнь протекает бессимптомно, поэтому им разрешили находиться дома. Сам парикмахер проходит лечение в больнице №2
Фото: yuga.ru
В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человек.
В областном оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса сообщили, что у всех заразившихся болезнь протекает бессимптомно, поэтому им разрешили находиться дома. Сам парикмахер проходит лечение в больнице №2.
По данным оперштаба, с парикмахером контактировали еще 25 человек, но их тесты на коронавирусную инфекцию оказались отрицательными. Тем не менее, всех контактных лиц обязали соблюдать самоизоляцию, сообщает Znak.com.
Напомним, что из-за коронавируса во многих регионах салоны красоты и парикмахерские были закрыты, однако в Белгородской области этот запрет был снят в апреле.