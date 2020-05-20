20 мая 08:10
Правительство разрешит гражданам досрочный выход на пенсию из-за пандемии коронавируса
Российское правительство планирует смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию. Об этом говорится в плане по восстановлению экономики после пандемии коронавируса
Фото: gubdaily.ru
Российское правительство планирует смягчить условия для досрочного выхода граждан на пенсию. Об этом говорится в плане по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Согласно правительственному плану, до конца 2020 года на пенсию смогут выйти граждане, которым до прекращения рабочей деятельности остается еще три года. При этом досрочный выход на пенсию не повлияет на общий размер их трудового стажа, сообщают «Известия».
На пенсию также могут выйти граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. Однако трудовой стаж этих граждан должен составлять 20 лет для женщин и 25 для мужчин, а в службе занятости обязаны подтвердить невозможность устроиться на новое место.