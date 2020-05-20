20 мая 07:58
В подмосковном Клину совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России. Пилоты погибли
В районе подмосковного города Клин во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. Все члены экипажа погибли
Фото: Ura.ru
В районе подмосковного города Клин во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России. Все члены экипажа погибли.
В Минобороны сообщили агентству ТАСС, что предварительной причиной жесткой посадки военно-транспортного вертолета Ми-8 стала техническая неисправность воздушного судна.
Вертолет совершил жесткую посадку вечером 19 мая в безлюдной местности примерно в 20 километрах от Клина. Сколько человек находилось в вертолете, не сообщается. В ведомстве лишь сообщили, что все они погибли в результате полученных травм.