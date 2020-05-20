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20 мая 05:45

В Москве и Подмосковье около миллиона трудовых мигрантов не смогли получить медицинскую помощь

Глава правозащитной организации «Ердам» Бахром Хамроев сообщил, что в больницах мигрантов принимать отказываются, а «скорая помощь» на их вызовы не приезжает

В Москве и Подмосковье около миллиона трудовых мигрантов не смогли получить медицинскую помощь
Фото: newkaliningrad.ru

В Москве и Московской области около миллиона трудовых мигрантов не смогли получить медицинскую помощь во время пандемии коронавируса. Глава правозащитной организации «Ердам» Бахром Хамроев сообщил, что в больницах мигрантов принимать отказываются, а «скорая помощь» на их вызовы не приезжает.

В Москве и области сейчас никто не ведет учета заболевших, а многие из них умирают, сообщил «МБХ медиа» правозащитник.

Бахром Хамроев также отметил, что мигранты обычно живут очень скученно, поэтому любые инфекции среди них распространяются очень быстро. При этом многие из них продолжают ходить на работу, так как врачи с ними не общаются и никаких рекомендаций по соблюдению карантина не дают.

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