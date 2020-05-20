В результате пожара в петербургской больнице из-за аппарата ИВЛ погибли шесть, а не пять пациентов
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, который предположительно произошел из-за неисправности аппарата ИВЛ, погибли шесть человек, а не пять
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, который предположительно произошел из-за неисправности аппарата ИВЛ, погибли шесть человек, а не пять. Еще одним погибшим оказался 61-летний Андрей Подрядчиков, который находился в реанимацию
Родственники пациента обратились в редакцию «Фонтанки» и сообщили о его гибели при пожаре. При этом в списке погибших этого пациента не оказалось.
Городской комитет здравоохранения подтвердил смерть Андрея Подрядчикова только после того, как к ним обратились по этому вопросу журналисты. Чиновники объяснили, что «на момент кончины пациента причина не была очевидна», а позже патологоанатомы установили причины смерти.
Напомним, что пожар произошел в реанимационном отделении больницы. Все погибшие лечились от коронавируса, а некоторые из них были подключены к аппаратам ИВЛ. Именно неисправность этих аппаратов могли послужить причиной пожара.
За два дня до происшествия в петербургской больнице аппарат ИВЛ аналогичной модели («Авента-М») загорелся в одном из корпусов больницы имени Спасокукоцкого в Москве. В результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали.