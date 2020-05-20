20 мая 00:35
Сотрудники военной полиции получили оружие «Парализатор» для дистанционного поражения противника
Российская военная полиция получила комплексы нелетального оружия «Парализатор». Первыми новинку смогут опробовать сотрудники подразделений военной полиции Белгородского гарнизона
Фото: teleport2001.ru
Российская военная полиция получила комплексы нелетального оружия «Парализатор». Первыми новинку смогут опробовать сотрудники подразделений военной полиции Белгородского гарнизона, сообщает телеканал «Звезда».
Нелетальное оружие «Парализатор» представляет собой пистолетную рукоятку с расположенными в передней части электродами и гнездами для замены картриджей. Данное устройство действует не только при контакте с противником, но и способно поражать противника дистанционно.
Для прицеливания сотрудники полиции могут использовать лазерный целеуказатель.