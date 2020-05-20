В челябинском лесу обнаружили стоянку с новыми правительственными автомобилями
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино местные жители обнаружили 56 новых автомобилей Toyota Camry. Эти машины были куплены чиновниками к саммитам ШОС и БРИКС-2020
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино местные жители обнаружили 56 новых автомобилей Toyota Camry. Эти машины были куплены чиновниками к саммитам ШОС и БРИКС-2020, однако большая часть их мероприятий в итоге пройдет в Санкт-Петербурге. Общая стоимость скрытого в лесу автопарка составляет 120 млн рублей.
Портал 74.ру сообщает, что новенькие автомобили представительского класса стоят под открытым небом уже несколько месяцев. Эти машины осенью 2019 года закупило челябинское казенное учреждение «Комбинат транспортного обеспечения» для саммитов ШОС и БРИКС, который должен был пройти в Челябинске.
По условиям госконтракта, все «Тойоты» выкрашены в цвет «черный металлик», оснащены 181-сильным мотором и автоматической коробкой передач. Внутри автомобилей должен быть черный кожаный салон, датчик дождя, камера заднего вида, подогрев сидений и солнцезащитные шторки. Каждая машина обошлась бюджету области в 1,97 млн рублей.
В правительстве заявили, что половина этого автопарка состоит из машин с пробегом, а находятся они не в лесу, а на территории, которая принадлежит управлению делами правительства Челябинской области.
Чиновники также заверили, что эти машины будут использованы по назначению в текущем году.