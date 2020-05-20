Следственный комитет возбудил первое дело о невыплате медикам «президентских» надбавок
В середине мая сотрудники скорой помощи, входящей в состав городской больницы Армавира, записали видеообращение о том, что им не доплатили за работу с коронавирусными пациентами
Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту невыплаты стимулирующих надбавок медикам за работу с коронавирусными пациентами. Дело возбуждено по статье «Халатность» по жалобам сотрудников скорой помощи в Армавире.
Согласно версии следствия, медики не получили положенные им надбавки в результате халатности руководства городской больницы Армавира, сообщает «Интерфакс».
В середине мая сотрудники скорой помощи, входящей в состав городской больницы Армавира, записали видеообращение о том, что им не доплатили за работу с коронавирусными пациентами. По результатам проверки был уволен главный врач больницы Сергей Смирнов, который якобы не предоставил списки сотрудников, которым положены президентские выплаты.
Сотрудники больницы записали новое обращение, в котором потребовали восстановить главврача в должности.