На Кубани медиков предупредили об ответственности за экстремизм из-за жалоб на невыплату путинских надбавок
В Краснодарском крае сотрудники полиции Абинского района предупредили медицинских работников «о недопустимости экстремистской деятельности» в связи с жалобами на невыплату «»путинских» стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами
В Краснодарском крае сотрудники полиции Абинского района предупредили медицинских работников «о недопустимости экстремистской деятельности» в связи с жалобами на невыплату «»путинских» стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами.
Сотрудники станции скорой помощи Абинской центральной районной больницы обратились в проект «Скорая журналистская помощь» (проект объединения СМИ - «Синдикат») с жалобой на отсутствие обещанных президентом стимулирующих выплат в размере от 25 до 80 тысяч рублей.
С работниками встретился главный врач Абинской ЦРБ Павел Исаев, который пытался разъяснить порядок выплат, однако медики не были удовлетворены его заявлениями. По словам медиков, в Абинском районе было подтверждено несколько случаев заболевания коронавирусом, а некоторых пациентов с пневмонией бригады скорой помощи отвозили в инфекционную больницу.
Медики записали видеообращение, в котором заявили об отсутствии президентских выплат, а также рассказали о позиции руководства ЦРБ, согласно которой выплат для них вообще не предусмотрено. 18 мая сотрудников Абинской ЦРБ вызвали в правоохранительные органы для дачи объяснений, а одному из медиков вручили предупреждение о недопустимости использования «экстремистской атрибутики» и распространения «экстремистских материалов».