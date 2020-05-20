Архангельская область и Ненецкий АО предложили включить в объединенный регион республику Коми
Председатель рабочей группы от Ненецкого АО объяснил данную инициативу тем, что все три региона связаны между собой «исторически, географически и инфраструктурно»
Рабочая группа по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) предложила включить в состав нового объединенного субъекта федерации третий регион – республику Коми.
Председатель рабочей группы от Ненецкого АО Матвей Чупров объяснил данную инициативу тем, что все три региона связаны между собой «исторически, географически и инфраструктурно».
Напомним, что 13 мая и.о. губернаторов Архангельской области и Ненецкого АО подписали меморандум об объединении двух регион в один единый субъект.
В Центризбиркоме России заявили, что в соответствии с федеральным законодательством вопрос об объединении регионов должны решать граждане в ходе референдума. При этом в рабочей группе отметили, что жители Ненецкого АО относятся к слиянию регионов крайне негативно. В этой связи поступило предложение вместо объединения регионов создать особую экономическую зону, в которую бы вошли НАО, Архангельская область и республика Коми.
Отметим, что Ненецкий округ и Архангельскую область планировалось объединить еще в начале нулевых годов, однако тогда от этой идеи отказались из-за недовольства жителей НАО.