Главу московской УК и председателя райизбиркома обвинили в хищении 4,7 млн рублей из Фонда капитального строительства
Прокуратура Басманного района Москвы направила в суд дело против генерального директора управляющей компании, которую обвиняют в хищении 4,7 миллиона рублей в Фонде капитального ремонта Москвы
Прокуратура Басманного района Москвы направила в суд дело против генерального директора управляющей компании, которую обвиняют в хищении 4,7 миллиона рублей в Фонде капитального ремонта Москвы.
На момент совершения преступления она занимала не только должность гендиректора УК, но и председательствовала в участковой избирательной комиссии одного из столичных районов.
РИА Новости сообщает, что речь идет о Елене Кислице - председателе избирательной комиссии участка №36 Басманного района Москвы. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Согласно материалам следствия, Елена Кислица, занимая должность гендиректора управляющей компании «Экологический фактор», вместе с неустановленными лицами с мая 2017 года по апрель 2018 года оформила акты приемки работ по капремонту в многоквартирном доме на улице Спартаковская. Работы не были выполнены, поэтому она сфальсифицировала подписи уполномоченных депутатов, чтобы представить документы в территориальное управление Центрального административного округа Москвы.
Ущерб от действий обвиняемой оценивается в 4,7 млн рублей.