Бизнес-омбудсмен попросил СовФед не принимать законопроект, который ставит крест на участии в выборах самовыдвиженцев
Председатель «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой не утверждать принятый Госдумой законопроект о внесении поправок в избирательное законодательство
Председатель «Партии Роста» и бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой не утверждать принятый Госдумой законопроект о внесении поправок в избирательное законодательство. Эти поправки фактически делают непреодолимым процесс сбора подписей в пользу своего выдвижения для многих кандидатов.
Борис Титов отметил, что «с подачи» «Единой России» Госдума решила в два раза уменьшить допустимый максимум брака при сборе подписей за кандидатов с нынешних 10% до 5%. Для малых политических партий и кандидатов-самовыдвиженцев такие требования являются практически невыполнимыми.
По словам бизнес-омбудсмена, этот законопроект «ставит крест на любых демократических выборах и цементирует политический «статус-кво»». Титов напомнил, что даже 10% брака в подписных листах были очень сложным барьером для самовыдвиженцев, поскольку техническая погрешность при сборе подписей была и есть всегда. На практике принятие данного законопроекта сводит к нулю возможность малых партий и самовыдвиженцев участвовать в голосовании.
Борис Титов предлагает альтернативу в виде 5% брака для электронного сбора подписей через портал «Госуслуги» и повышения доли брака до 15% для бумажного сбора подписей.
Отметим, что в принятом Госдумой законопроекте говорится, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель должен собственноручно вносить в подписной лист свои фамилию, имя и отчество.