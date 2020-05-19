Третий футболист из клубов Российской премьер-лиги заразился коронавирусом
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Роман Евгеньев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Еще у двух игроков выявлены пограничные значения показателей анализов на коронавирус COVID-19
Защитник московского футбольного клуба «Динамо» Роман Евгеньев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Еще у двух игроков выявлены пограничные значения показателей анализов на коронавирус COVID-19. Им назначено повторное тестирование.
В «Динамо» также сообщили, что у двух человек в команде обнаружены антитела в организме. Это может означать, что они уже переболели COVID-19 и сейчас у них имеется устойчивый иммунитет к этому вирусу.
По данным РБК, на самоизоляции находится тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция. На изоляции находится и защитник Заурбек Плиев, так как коронавирус был выявлен у его брата.
Роман Евгеньев из «Динамо» стал уже третьим футболистом РПЛ с подтвержденным коронавирусом. Ранее сообщалось, что заболевании перуанского нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Ростова» Константина Плиева (выступает на правах аренды за «Рубин»).
Напомним, 21 мая должны возобновиться матчи Российской премьер-лиги. Игры пройдут без зрителей на трибунах в связи с пандемией коронавируса.