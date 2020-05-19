В России уровень смертности медицинских работников от коронавируса оказался выше, чем в других странах
В России уровень смертности от коронавируса медицинских работников оказался в 16 раз выше, чем в других странах с аналогичной статистикой заболеваемости COVID-19
В России уровень смертности от коронавируса медицинских работников оказался в 16 раз выше, чем в других странах с аналогичной статистикой заболеваемости COVID-19, сообщает «Медуза».
Издание подтвердило смерть медиков от коронавируса и вызванных им осложнений в 186 случаях из 222 из «Списка памяти», который ведут российские врачи.
Официально в России зарегистрировано 2 837 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, доля умерших медицинских работников составляет 7%. В США, которые лидируют по общему числу заразившихся и умерших, аналогичный показатель составляет 0,48%, а в Италии – 0,65%.
«Медиазона» объясняет высокую смертность среди врачей заниженной статистикой в целом по смертельным случаям от COVID-19, а также нехваткой профессиональных средств индивидуальной защиты.
Примечательно, что даже если учитывать только подтвержденные властями летальные случаи (61 смерть), то доля умерших медиков составит 2%, а это все равно больше, чем в других странах.